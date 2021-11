Mais de meia tonelada de alimentos vencidos são apreendidos em mercado de Manaus

No local, a equipe do Procon-AM recolheu 485 Kg de farinha de mandioca. Os produtos estavam com as respectivas datas de validade expiradas.

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu mais de 500 Kg de produtos em condições inadequadas para uso. A ação ocorreu nesta terça-feira (09), em um supermercado do bairro Praça 14 de Janeiro, na Zona Sul de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.