Mais de 88% da população indígena do Amazonas completou o esquema vacinal em 2022

Manaus/AM - Enquanto no Amazonas, cerca de 88,5% da população indígena completou o esquema vacinal no ano passado, a queda de até 57% nesse índice em todo o território nacional para todas as vacinas do calendário, levou o Ministério da Saúde a lançar hoje (19), Dia dos Povos Indígenas, o Mês da Vacinação para os todos os 34 Distritos Sanitários Indígenas, totalizando 898 territórios indígenas do país.

Nos meses de abril e maio do ano passado, foram aplicadas 178.076 doses em 134.931 indígenas residentes em 1.074 territórios. Para este ano, a previsão é que sejam administrados cerca de 210.632 mil imunizantes em todas comunidades indígenas do Brasil, informa a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde.

No estado do Amazonas, conforme a Sesai, indígenas do Alto Rio Negro, Alto Rio Solimões, Manaus, Médio Solimões, Vale do Javari, Médio Rio Purus, Parintins, Alto Rio Purus, Porto Velho e aldeias Yanomami foram vacinados em 2022 desde menores de um ano de idade e maior de 60 anos.

A região do Médio Rio Purus, com 359% de vacinação de crianças menores de um ano, chegou a 73,5% da população maior de 60 anos. Em Parintins, 97,8% dos indígenas com 60 anos ou mais tomou o esquema vacinal completo, índice que chegou a 95,8% no Alto Solimões entre os maiores de 60 anos.

Neste ano, serão ofertadas todas as vacinas do calendário nacional de vacinação (VOP, VIP, tetraviral, tríplice viral, hepatite A, hepatite B, BCG, DTP, pentavalente, febre amarela, meningocócica C, pneumocócica 10, rotavírus, HPV, varicela, entre outras). Estão incluídas ainda as vacinas contra Covid-19 e influenza.

Estão envolvidos no MVPI, 2.657 profissionais da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena e um total de 1.166 Agentes Indígenas de Saúde (AIS) e Agentes Indígenas de Saneamento (AISAN).