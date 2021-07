Mais de 75 mil cartões do Auxílio Enchente foram entregues no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 75.744 cartões do auxílio Estadual Enchente para moradores das localidades afetadas pela cheia de 2021. O auxílio foi lançado pelo governador Wilson Lima e representa investimentos de R$ 37,5 milhões, voltados para o suporte de famílias afetadas pela enchente, de forma ágil e segura.

A entrega do benefício de R$ 300,00, em parcela única, já foi finalizada em Manaquiri, Careiro Castanho, Anamã, Boca do Acre, Carauari, Careiro da Várzea, Envira, Guajará, Itamarati, Lábrea, Novo Aripuanã, Pauini e Tapauá. Até o momento, 52 municípios já foram atendidos ou ainda estão sendo atendidos na ação, que faz parte da Operação Enchente 2021.

Agentes coordenados pela Defesa Civil do Estado seguem com a entrega de cartões, em andamento, nos municípios de Beruri, Iranduba, Autazes, Urucurituba, Parintins, Tonantins, Caapiranga, Alvarães, Manaus, Tefé, Anori, Manacapuru, Boa Vista do Ramos, Barreirinha, Borba, Canutama, Eirunepé, Ipixuna, Itacoatiara, Juruá, Jutaí, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Silves, Tabatinga, Uarini. Barcelos, Codajás, Japurá, Manicoré, Novo Airão, São Sebastião do Uatumã e Urucará são as próximas localidades a receberem o auxílio.

A equipe da Defesa Civil Estadual tem atuado na capacitação de agentes para realização do cadastro dos beneficiários, visando a agilidade tanto dos cadastros quanto das entregas dos cartões.