Mais de 744 mil pessoas viajaram em embarcações pelo Amazonas em 2022

Manaus/AM - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) registrou que 744.549 pessoas utilizaram, em 2022, diversos tipos de embarcações, com saída dos postos de fiscalização da autarquia em Manaus. O dado representa um aumento de 23,81% em relação ao ano de 2021, sendo 601.067 o total de usuários registrados no ano anterior.

O ponto de fiscalização com maior fluxo de pessoas no serviço de transporte hidroviário intermunicipal foi o Porto de Manaus (Rodway), localizado no Centro de Manaus, com 379.960 passageiros. Seguido pelo Porto do Ceasa, na zona sul, com 311.433. A Manaus Moderna, com 53.156, apresentou o menor quantitativo.

Quanto ao tipo de embarcação, do total de passageiros no ano passado, 365.277 usaram lancha rápida para acessar outros municípios; 211.697 ferryboat; 120.434 navio motor; 21.855 barco motor; 14.911 expresso (a jato); e 10.035 ferryboat (balsa).

As cidades mais procuradas pela população, tendo como ponto de partida Manaus, foram Careiro da Várzea (160.657 passageiros – 21,59%), Parintins (51.069 – 6,86%) e Tefé (35.109 – 4,72%) (distantes, respectivamente, 25, 369 e 523 quilômetros da capital).