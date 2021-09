Mais de 700 quilos de pescado ilegal são apreendidos em barco no Amazonas

As apreensões ocorreram por volta das 5h, durante as vistorias realizadas pelos policiais em embarcações que trafegam pelo rio Solimões. Segundo o relatório da ocorrência, o pescado foi encontrado no ferry-boat de nome América, oriundo no município de Tefé com destino à capital amazonense.

Manaus/AM - Policiais militares e civis da Base Fluvial Arpão apreenderam em uma embarcação, tipo ferry-boat, 721 quilos de pescado ilegal, entre pirarucu e tambaqui, no início da manhã desta terça-feira (14). A ação ocorreu nas proximidades do município de Coari. Dois homens foram detidos por crime ambiental.

