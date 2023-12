Mais de 70 casos de abuso sexual foram identificados durante palestras em escolas do Amazonas

Manaus/AM - Em 2023, para informar e prevenir violência sexual sexual contra crianças e adolescentes foram realizadas cerca de 100 palestras em escolas do Amazonas. Ao todo, 73 casos de violência infantojuvenil foram identificados nas ações.

As ações ocorreram na capital e mais cinco municípios: Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva, Presidente Figueiredo e Parintins. Ao todo, mais de 8 mil estudantes foram alcançados em 29 escolas estaduais e municipais da capital e do interior.

Realizadas por equipes psicossociais, as palestras visam garantir os direitos declarados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), entre eles o combate e conscientização sobre a violência. Nas ações, as denúncias ocorreram, principalmente, após conhecimento dos tipos de violências, onde crianças e adolescentes foram atendidos e encaminhados para rede de proteção.

A secretária executiva de direitos da criança e adolescente, Rosalina Lobo, enfatiza que as ações são necessárias, pois muitas vezes é o primeiro contato da criança com essas informações, auxiliando no conhecimento e garantia dos seus direitos.

“Muitas vezes esse ambiente é o primeiro contato da criança com acesso a esse tipo de informação, então os nossos técnicos tem que levar informação clara, de maneira lúdica, ressaltando quem são as instituições, locais onde pode pedir proteção, canais de denúncia, e levamos também uma equipe psicossocial para melhor acolhimento da criança e adolescente, além de para garantir uma escuta qualificada, em caso de necessidade”, disse a secretária.

Crianças e Adolescentes

Por meio da Gerência de Promoção de Direitos da Criança e do Adolescente (GPDCA), vinculada à Sedca, são realizadas ações de orientação e prevenção visando combater o abuso e exploração sexual infanto-juvenil, bem como as violações de direitos, buscando a garantia de aplicação efetiva do ECA. A secretaria ainda realiza a verificação de denúncias e encaminhamento para a rede de proteção.