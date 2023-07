Mais de 50 ocupações irregulares no Prosamin+ são notificadas em Manaus

Manaus/AM - Ocupantes de mais de 50 construções irregulares na Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus, foram notificados nesta quinta-feira (06), em uma ação do Grupo Integrado de Prevenção a Invasões em Áreas Públicas (Gipiap).

Conforme explica o secretário da Sedurb, engenheiro civil Marcellus Campêlo, as construções irregulares foram erguidas após o cadastro realizado pelo programa, em 2020, e por isso não são elegíveis para serem contempladas. “A área também foi desapropriada para fins de interesse social pelo decreto nº 45.115 de janeiro de 2022 e as famílias que habitavam o local há mais de uma década estão sendo reassentadas para que o programa possa iniciar as obras de infraestrutura, saneamento básico, urbanismo e proteção ambiental”, afirmou.

Segundo levantamento da UGPE, a maioria das edificações notificadas foi erguida recentemente, algumas com material de casas já indenizadas. São construções de madeira e sem características de consolidação, utilizadas como depósitos e afins. Boa parte dos responsáveis pelas ocupações não estava no local no momento da abordagem. Durante a ação, foi detectado que uma parcela das construções já havia sido retirada antes da chegada do Gipiap.

De acordo com a subcoordenadora Social da UGPE, Viviane Dutra, as ações do Gipiap têm como foco o controle de área e impedimento de novas ocupações irregulares. “Equipes da área social atuam ativamente nestas regiões para orientar as famílias cadastradas e reforçar junto a ocupantes irregulares que novas construções não são passíveis atendimento pelo Programa”, reforçou.