Mais de 50 mil pessoas já se despediram do papa Francisco; velório continua hoje

Mais de 50 mil fiéis já se despediram do papa Francisco, em um velório aberto que acontece nesta quinta-feira (24), na Basílica de São Pedro, em Roma.

Nessa quarta-feira (23), com aplausos e homenagens, o público acompanhou o cortejo do papa na Praça São Pedro, no Arco dos Sinos, enquanto o corpo era levado para a Basílica.

No velório, muita gente se emocionou com a partida do pontífice conhecido por sua bondade e simplicidade. A visitação ao corpo permanece aberta até meia-noite e reabre amanhã, a partir das 7h, no último dia antes do sepultamento.