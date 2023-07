Mais de 5 mil pessoas foram encaminhadas para o mercado de trabalho no 1º semestre no Amazonas

A Setemp tem realizado diversas iniciativas, em parceria com outras instituições, para oferecer capacitação profissional à população. De janeiro a junho de 2023, já foram ofertadas mais de 8.155 vagas para cursos em diversas áreas, como Informática Básica e Avançada; Treinamento Básico Operacional (TBO); Português para Estrangeiros, entre outros. A expectativa é que esse número aumente até o final do ano.

Ainda dentro do quantitativo fornecido, 5.725 pessoas foram encaminhadas para as vagas de trabalho de acordo com os requisitos estabelecidos pelas empresas.

