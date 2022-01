Mais de 44 mil veículos foram inseridos na frota do Amazonas em 2021

Manaus/AM - O número de veículos inseridos na frota do Amazonas em 2021 foi de mais de 44 mil, totalizando para 1.054.592, que é um acréscimo de 4%, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Em 2020, o número de veículos era de 1.010.499; Ao longo de 2021, 63.493 veículos entraram para a frota estadual e outros 19.798 deixaram de circular no Amazonas. Entre os inseridos na frota, 55.828 foram veículos zero quilômetro e 7.665 vieram transferidos de outros estados. A maioria dos veículos circulando no estado é de carros de passeio (457.028), seguidos das motocicletas, motonetas e ciclomotores (389.367), e de picapes (134.861). Os municípios com as maiores frotas do estado são Manaus (855.922), Itacoatiara (26.651) e Parintins (20.954). O Detran-AM emplacou 55.828 veículos novos. Em comparação com 2020, houve um crescimento de aproximadamente 7%. Em média, foram emplacados 4,6 mil novos veículos por mês no Amazonas em 2021.

