Mais de 400 detentos fizeram a prova do Enem no Amazonas

Em busca da chance de cursar ensino superior e seguir o processo de ressocialização por meio do programa Conhecimento que Liberta, mais de 400 detentos da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem/PPL) de 2022, no Amazonas. As provas foram aplicadas entre os dias 9 e 16 de janeiro, em todas as unidades penitenciárias. Ao todos 461 detentos se inscreveram, sendo 385 de Manaus, e 76 de sete municípios: Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Parintins, Tabatinga e Tefé.



A preparação dos reeducandos foi feita por meio do acompanhamento pedagógico nas aulas regulares, que acontecem todos os dias nas unidades prisionais do Amazonas. Ainda não há uma data prevista para o resultado final das provas. Enem-PPL O Enem PPL existe desde 2010, e consiste na aplicação da prova nas unidades prisionais de todo território nacional para presos que já tenham concluído o ensino médio. Remição pelo estudo Estudar dentro do sistema prisional é uma via também para a remição de pena. De acordo com a Lei de Execução Penal (LEP), Lei nº 7.210/1984, o interno poderá remir um dia da pena a cada 12 horas de frequência escolar.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.