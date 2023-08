Mais de 40 motoristas são autuados durante fiscalização em Manaus

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Um estabelecimento foi interditado, e outros cinco foram autuados ou notificados entre a noite de sábado (12) e madrugada deste domingo (13). Além disso, 43 condutores de veículos também foram autuados ou notificados durante mais uma edição da Central Integrada de Fiscalização (CIF). Desta vez, a ação esteve em casas de shows e bares, localizados nas zonas norte, sul e centro-sul de Manaus.

As fiscalizações iniciaram, ainda na noite de sábado. Um dos locais fiscalizados e que foi interditado está localizado na Cachoeirinha, na zona sul de Manaus. No local, fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), que já haviam notificado os responsáveis, apreenderam aparelhagem de sons. O mesmo empreendimento foi autuado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) por uso de cadeiras e mesas no logradouro público, pela Vigilância Sanitária do Município por funcionar sem licenciamento sanitário.

A CIF, também esteve em outros sete locais, nas zonas centro-sul e norte dos quais, cinco foram autuados ou notificados pelos órgãos fiscalizadores. Dentre as principais irregularidades encontradas estavam a ocupação do espaço público e por estarem em funcionamento sem o Auto de Vistoria do Corpo de de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Agentes das Secretarias de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc) e Assistência Social (Seas) orientaram pais, que foram encontrados com crianças em bares fora do horário permitido.

Durante as fiscalizações, o Instituto Municipal de Mobilidade (IMMU) autuou ou notificou 43 condutores de veículos por terem descumprido as legislações de trânsito.