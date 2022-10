Mais de 4 mil candidatos fizeram o concurso da Prodam em Manaus

Manaus/AM - O concurso público da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), realizado no domingo (16), registrou a presença de 4.659 candidatos. As informações são da Quadrix, banca organizadora do certame.

Dos 2.283 inscritos para as vagas de ensino superior, compareceram 1.352 candidatos. E para as vagas de ensino fundamental e médio, dos 5.709 inscritos, foram fazer a prova 3.307.

De acordo com o edital do concurso, o gabarito preliminar estará disponível, no site www.quadrix.org.br, nesta terça-feira (18).

Vagas

A empresa de tecnologia do Governo do Amazonas está ofertando 50 vagas, sendo 44 para ampla concorrência e seis para pessoas com deficiência (PcD), além da formação de cadastro de reserva. A maioria das vagas é para a função de Analista de Desenvolvimento de Sistemas (25). Há vagas ainda para os cargos de Analista de RH, Analista Contábil, Assistente Social, Desenvolvedor e Desenvolvedor Web, entre outros.

O valor da remuneração varia de R$ 2.182,30 a R$ 7.273,43, e a carga horária poderá ser de 180 ou 220 horas mensais. Todas as vagas se enquadram no regime de trabalho celetista.

Prodam

A Prodam é uma sociedade de economia mista, tendo como maior acionista o Governo do Amazonas. O objetivo da empresa é a prestação de serviços especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação aos órgãos integrantes da administração pública estadual, podendo, complementarmente, atender órgãos federais, instituições privadas, administrações municipais e outras administrações estaduais.

Os técnicos da Prodam desenvolvem soluções que impactam o dia a dia do amazonense, como os sistemas de educação pública e de trânsito. Além disso, a empresa desenvolve soluções que melhoram a gestão governamental, como os sistemas de patrimônio, almoxarifado e protocolo eletrônico.