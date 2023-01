Mais de 365 alunos da rede pública ganham vagas na Fundação Matias Machline

Referência em educação com excelência há mais de três décadas, a Fundação Matias Machline atua com o objetivo de promover a transformação social por meio do ensino.

Manaus/AM - Um convênio firmado entre o Governo do Amazonas e a Fundação Matias Machline (FMM) vai garantir a oferta de 368 vagas para alunos da rede estadual do Ensino Médio técnico, oferecido pela fundação neste 2023.

