Mais de 30 estabelecimentos foram fiscalizados no fim de semana em Manaus

Manaus/AM -Trinta e um estabelecimentos foram fiscalizados pelos agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) neste final de semana, em Manaus. A CIF tem como principal objetivo fiscalizar e orientar proprietários e consumidores quanto ao cumprimento das regras de prevenção à Covid-19.

As ações aconteceram entre a noite da última sexta-feira (08) e a madrugada desta segunda-feira (11), nas zonas sul e centro-sul da capital. Dos 31 locais vistoriados pela CIF, 25 estavam cumprindo as normas do decreto governamental, recebendo apenas orientações por parte dos fiscais. De acordo com os agentes, somente dois estabelecimentos apresentaram irregularidades.

Na sexta-feira, o evento "Esquenta da Gravação do Brizado", que acontecia na Escola de Samba Vitória Régia, bairro Praça 14, zona sul da capital, foi encerrado pela CIF.

No sábado (09), o estabelecimento Búfalo, localizado na rua Pará, Conjunto Vieiralves, zona centro-sul, foi autuado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) por não possuir Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). No domingo (10/10), os fiscais realizaram apenas orientações nos locais fiscalizados.