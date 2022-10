Mais de 3 mil luminárias de LED começam a ser instaladas em Manacapuru

Manaus/AM - A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas iniciou, nesta sexta-feira (28), a implantação do sistema de modernização da iluminação pública em Manacapuru. Os trabalhos serão concluídos em 20 dias, com implantação de 3.843 pontos de iluminação de LED em 33 bairros, com investimento de R$ 8,5 milhões.

A modernização do sistema de iluminação pública consiste na substituição das antigas lâmpadas de vapor de sódio, vapor metálico, mistas e afins, que causam poluição ao meio ambiente e são menos eficientes, por tecnologia LED. “Além de garantir maior luminosidade, reforçando a segurança nas ruas e inibindo a criminalidade, o LED proporciona economia aos cofres públicos, pela redução estimada em cerca de 60% no consumo de energia”, ressalta o coordenador executivo em exercício da UGPE, Leonardo Barbosa.

Conforme a Avanço Construções, empresa contratada pela UGPE para realizar os serviços, 42,2 mil pontos de iluminação pública de LED já foram instalados no interior, desde o lançamento do programa, em maio deste ano. Foram contemplados, até o momento, 21 municípios e 24 comunidades rurais. Até o final do ano, 28 municípios estarão com a área urbana totalmente iluminada com LED.