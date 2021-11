Mais de 270 mil filhotes de quelônios são soltos em rio no Amazonas

Manaus/AM - A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uacari e na Reserva Extrativista (Resex) Médio Juruá realizaram nesse domingo (14), a soltura de 274 mil filhotes de quelônios no rio Juruá, no interior do Amazonas.

A soltura contou com a participação de 700 ribeirinhos, moradores de 45 comunidades situadas ao longo do rio Juruá. Na localidade, comunitários realizam o monitoramento dos tabuleiros de quelônios há mais de 30 anos.

O trabalho começa entre os meses de julho e setembro, quando as fêmeas começam a desovar às margens do rio Juruá.

Todo esse período é acompanhado por 45 monitores, que realizam a contagem das covas e dos ovos a cada ano, além da vigia dos tabuleiros.



Ao todo, 3.974 matrizes desovaram, resultando na soltura de 233 mil filhotes de tartaruga e 41 mil tracajás, aproximadamente.



Toda a ação é coordenada pelos órgãos gestores das Unidades de Conservação, sendo a RDS gerenciada pela Sema Amazonas e a Resex de gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



A atividade também recebe o apoio da Prefeitura Municipal de Carauari, do Instituto Juruá, Fundação Amazônia Sustentável (FAS), Associação dos Moradores Extrativistas da Comunidade São Raimundo (Amecsara), Associação dos Moradores da RDS Uacari (Amaru), Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc), SITAWI Finanças do Bem e Natura.