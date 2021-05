Mais de 26 mil inscritos realizam 1º dia de vestibular da UEA no Amazonas

Manaus/AM - O primeiro dia de vestibular da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) foi realizado neste domingo (30) em todos os 62 municípios do Estado e contou com cerca de 26.903 inscritos, segundo dados da universidade.

O segundo dia de provas acontece nesta segunda-feira (31). Ao todo, são oferecidas 1.526 vagas, sendo 1059 para Manaus e 467 para o interior. Na terça-feira (01), ainda será realizado as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da UEA.

O resultado com classificação final dos candidatos, tanto do SIS quanto do vestibular, será divulgado no dia 7 de julho de 2021.