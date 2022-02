Mais de 220 veículos serão leiloados pelo Detran nesta semana no Amazonas

Lances - Após a visitação, os interessados em participar do leilão devem se cadastrar no site da empresa (www.wrleiloes.com.br). Somente pessoas cadastradas poderão dar lances nos veículos.

Quem tiver dúvidas acerca da visitação e do certame pode entrar em contato com a empresa credenciada para realizar o leilão, através dos números (92) 99530-0003 e 99531-0008, ou pelo site www.wrleiloes.com.br.

Manaus/AM - O primeiro leilão de 2022 do Detran Amazonas continuará de forma on-line e será realizado no dia 24 de fevereiro. A visitação dos veículos iniciará nesta segunda-feira (21), no pátio da empresa leiloeira, que fica no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba. Serão leiloados 228 veículos.

