Mais de 2 mil crianças de 5 a 11 anos já estão vacinadas contra a covid no Amazonas

"Eu sei que tem muitas mães dizendo 'não, eu não sou louca de fazer isso com o meu filho', mas ouça o seu coração, não ouça as pessoas, ouça o seu coração como mãe. Então, assim, tragam os seus filhos, sem medo, no momento da aplicação entrega na mão de Deus. Esse meu medo passou, essa minha preocupação passou, creio que era ansiedade mesmo de mãe, de ver o filho vacinado, e ver a alegria dele sorrindo, ele saindo dali gritando 'mãe, tomei a vacina!', então, assim, é uma felicidade muito grande", relatou Cristiane.

Seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI), o estado iniciou, no dia 17 de janeiro, a vacinação de crianças com comorbidades e deficiências permanentes.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.