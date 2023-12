Mais de 17 mil pessoas viajaram durante feriadão no Amazonas

Manaus/AM - A Operação Viagem Segura – Padroeira do Amazonas registrou o fluxo de 17.111 passageiros, no período de 8 a 10 de dezembro, nos transportes intermunicipais fiscalizados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam).

Do total de usuários, 10.963 usaram o transporte hidroviário e 6.148 o rodoviário. Ao todo, 562 fiscalizações foram desenvolvidas em três dias, sendo 351 no modal rodoviário e 211 no hidroviário.

Transporte hidroviário

No transporte hidroviário intermunicipal, o posto com maior fluxo foi o do Porto da Ceasa, na zona sul, com 8.441, refletindo 49,33% do total de passageiros da operação. No local foram efetuadas 191 fiscalizações.

Pelo Porto de Manaus/Manaus Moderna, os fiscais registraram 2.522 pessoas. O número de fiscalizações na região chegou a 20.

No modal hidroviário intermunicipal, os destinos mais procurados foram Careiro da Várzea (1° - 8.441 passageiros), Parintins (2° - 522) e Tefé (3° - 478), respectivamente distantes 25, 369 e 523 quilômetros de Manaus.

Transporte rodoviário

O posto com maior registro de pessoas foi o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim – Rodoviária de Manaus, no bairro Flores, zona centro-sul, com 2.972 passageiros, representando 17,36% do total de usuários da operação.

Em segundo lugar ficou o posto da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro), em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus), com 1.722 passageiros; em terceiro a Barreira de Fiscalização Estadual (AM-010 e BR-174), bairro Santa Etelvina, zona norte, com 1.387; em quarto a Rodoviária de Itacoatiara, com 67; e em quinto a Barreira de Fiscalização Estadual da Avenida das Flores, bairro Lago Azul (entrada do conjunto residencial Viver Melhor 1), zona norte, que não registrou a passagem de nenhum veículo do serviço intermunicipal no período.

As linhas mais procuradas foram Manaus (1° - 1.158), Iranduba (2° - 1.082) e Itacoatiara (3° - 942), respectivamente distantes zero, 27 e 176 quilômetros da capital.