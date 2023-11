Mais de 1,7 mil aprovados em concursos da Segurança Pública serão convocado

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou, nesta segunda-feira (6), durante coletiva de imprensa, que 1.704 aprovados em concursos da Segurança Pública do Amazonas serão chamados para apresentação de documentação e fase de avaliação neste mês de novembro.

Entre os chamados estão aprovados para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM); Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM); Polícia Civil do Amazonas (PCAM); Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM); Secretaria de Segurança Pública (SSP/AM); e Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), vinculado à SSP/AM.

Os aprovados serão convocados a partir de 1º dezembro deste ano. Concursados da PM e bombeiros vão iniciar a fase de formação e os demais terão início imediato na função, de acordo com o governador.

Serão convocados 108 aprovados para o Detran-AM; 12 para o DPTC; 40 para a SSP-AM; 170 para a PC-AM; 253 para o Corpo de Bombeiros; e 1.121 para a Polícia Militar.

