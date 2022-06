Mais de 1.500 mulheres já foram beneficiadas com a inserção do DIU no interior do Amazonas

Manaus/AM - Dando continuidade às ações do programa de planejamento familiar, equipes da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) e do Ministério da Saúde (MS) estão na região do Alto Solimões, desde terça-feira (21). O objetivo é capacitar e disponibilizar o Dispositivo Intrauterino de Cobre (DIU), por meio do treinamento das Equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) nos municípios de Atalaia do Norte, Benjamim Constant e Tabatinga.

O projeto de ampliação da inserção do DIU de Cobre no Amazonas até o momento, já contemplou 1.508 mulheres. Os municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Iranduba receberam a capacitação em 2021. Cerca de 700 mulheres foram beneficiadas com a inserção do dispositivo.

Em abril deste ano, os municípios beneficiados foram Tefé, Uarini e Alvarães, onde 100% das equipes da APS nesses municípios receberam o treinamento. Em São Gabriel da Cachoeira, 40 profissionais de saúde foram capacitados.