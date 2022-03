Mais de 11 mil filhotes de quelônios são devolvidos à natureza no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 11 mil filhotes de quelônios foram devolvidos à natureza, na segunda-feira (28), na Comunidade Nossa Senhora do Livramento, situada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã, município de São Sebastião do Uatumã.

A atividade faz parte do trabalho de monitoramento das espécies, conduzida pelos comunitários, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e da Prefeitura de São Sebastião do Uatumã.

A soltura de quelônios é a última etapa do monitoramento, que tem início com o acompanhamento dos tabuleiros de desova – os locais originais onde os ovos são depositados pelas fêmeas.

Após o depósito na areia pelas fêmeas, comunitários, conduzidos por Agentes Ambientais Voluntários (AAV) capacitados pela Sema, coletam os ovos e os levam para “berçários”, estruturas construídas por moradores. Nesses locais, os ovos podem eclodir em segurança, longe de predadores e do risco de caça ilegal.

Depois da eclosão dos ovos, os filhotes permanecem nos berçários, sendo alimentados e ambientados para a soltura, por cerca de três meses. Nesta atividade, foram soltos filhotes de tartaruga-da-amazônia, tracajá, iaçá e irapuca.