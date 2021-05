Mais de 108 mil pessoas estão sendo afetadas pelas cheias no Amazonas

Manaus/Am - A Defesa Civil do Estado do Amazonas estima que 108 mil pessoas já tenham sido afetadas pela cheia nas calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira em 2021. De acordo com o Tenente-Coronel Clóvis Araújo Pinto Júnior, coordenador de operações da Defesa Civil do Amazonas, no total, 31 municípios estão atualmente em situação de Alerta, 14 em situações de Emergência e 2 em Atenção no estado do Amazonas.

Entre as ações realizadas até o momento estão a entrega de cestas básicas, a implantação de estações móveis de tratamento de água e a instalação de purificadores de água para o fornecimento de água potável para a população.

Para a capital Manaus, o Plano de Contingência para o enfrentamento da enchente da Prefeitura estima que entre 4 e 6,5 mil famílias serão atingidas pela cheia esse ano. A informação foi repassada pelo coronel Fernando Paiva Pires, que representou a Defesa Civil Municipal no evento.

O 3º Alerta de Cheias Manaus 2021 será transmitido no dia 31 de maio pelo Serviço Geológico do Brasil.