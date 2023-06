Mais de 10 pessoas recebem atendimento médico durante Festa da Castanha no Amazonas

Manaus/AM - Foram realizados 12 atendimentos de saúde no ponto físico médico, a “Barraca de Saúde”, durante a Festa da Castanha, que ocorreu, de 09 a 11 de junho, no município de Tefé no Amazonas. Dos 12 atendimentos realizados, 7 foram de trabalhadores do evento, 3 de participantes e 2 de visitantes. Todas as pessoas atendidas foram vacinadas contra a Covid-19.

Os dados foram divulgados, nesta segunda-feira (12), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas(FVS-RCP).

Dos 12 atendimentos, 11 pessoas atendidas foram liberadas ainda durante o evento e 1 chegou a ficar em observação. Ainda das 12 pessoas, as hipóteses de diagnóstico foram de lesão cutânea (30%), hipotensão arterial (20%), hipertensão arterial (20%), infecção intestinal (10%), dor de cabeça (10%) e asma (10%). Todas as pessoas atendidas residem em Tefé.

Festa da Castanha

A Festa da Castanha é realizada pela Prefeitura de Tefé. O evento conta com apoio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror). Esse ano foi a 20º edição do evento cultural que é realizado no município.