Mais 300 famílias ribeirinhas isoladas pela seca recebem cestas básicas no Amazonas

Manaus/AM - A Prefeitura de Parintins entregou, na sexta-feira (10), cestas de alimentos a mias de 300 famílias afetadas pela seca dos rios nas comunidades Costa da Águia, Saracura, Araçatuba, Borralho, Costa do Arco e Lago da Esperança.

Descendo longas ribanceiras às margens do rio Amazonas, as famílias chegavam para receber as cestas com diversos alimentos, incluindo frango.

Na comunidade Saracura, o pescador Edinho Reis destacou a chegada da ajuda para a região. "Essa ajuda chegou em boa hora. A gente vê que o verão está muito forte e prejudica todo mundo na comunidade de pescarem e trabalharem, por motivo de muita fumaça e poeira. Então a gente vê que essa ajuda está correta", avalia o pai de família.

Com cenário modificado, os ribeirinhos têm que caminhar longas distâncias para chegarem à margem do rio, o que dificulta ainda mais o acesso ao alimento. "A seca está muito grande e dificulta atravessar e ir para outra comunidade fazer compras, comprar alimentação, a água que está suja, então a gente tem que ir na vila buscar água limpa para poder tomar. A dificuldade é muito grande e esse rancho veio ajudar muitas famílias que estão passando por isso", destaca a produtora rural Adriana Lopes, da comunidade do Arco.

De acordo com a programação da Prefeitura de Parintins, a ajuda humanitária deve ir além das comunidades mais afetadas pela estiagem e chegar a todas do município.