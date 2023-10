Mais 23 brigadistas do Ibama chegam ao Amazonas para reforçar combate às queimadas

Manaus/AM - Chegaram, nesta segunda-feira (02), mais 23 agentes do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) para contribuir com as ações em curso do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), especialmente no combate às queimadas na Região Metropolitana de Manaus (RMM).

A chegada das forças federais ocorre após reuniões junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, para articular a integração institucional no combate aos incêndios no Amazonas. No dia 26 de setembro, o governador Wilson Lima se reuniu com a ministra Marina Silva, em Brasília (DF), para ampliar as frentes de atuação conjunta no estado.

Ainda pela tarde, representantes do Prevfogo, do Ibama e o secretário da Sema participaram de uma reunião no Batalhão do Corpo de Bombeiros, para o alinhamento das primeiras estratégias de combate. A ação prioritária será a extinção do incêndio que ocorre na margem direita do Rio Negro, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

“Nós fizemos um briefing para ambientá-los do que nós estamos fazendo, mantendo a integridade tática da equipe do PrevFogo. Já começaremos os trabalhos a partir desta terça-feira (03/10) e nós pretendemos, de forma integrada, unir esforços pra gente fazer o enfrentamento o mais rápido possível desse incêndio que persiste na região do Cacau Pirêra”, destacou o comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

Próximos passos

Ao todo, mais de 40 bombeiros estão atuando no sinistro, que atinge uma área de mata de, aproximadamente, três quilômetros de extensão no Cacau Pirêra. Logo pela manhã desta terça-feira (03/10), as equipes do Prevfogo farão um sobrevoo, para reconhecimento aéreo do terreno, a fim de traçar as melhores estratégias de combate junto ao CBMAM.

“Como é uma área de turfa, que está pegando fogo na vegetação morta, a gente precisa cavar trincheiras e cortar esse material orgânico, para chegar no material mineral. É um trabalho árduo, complexo. Vamos iniciar com um reconhecimento do local, contando com todo apoio da nossa parte logística, para fazer essas atividades”, afirmou o chefe da Divisão de Monitoramento e Combate do Prevfogo, Lawrence Nóbrega de Oliveira.

O efetivo que chegou nesta segunda-feira (02) se junta a outros 33 brigadistas do Prevfogo, que estão no Amazonas desde setembro, atuando no combate aos focos de incêndios na Terra Indígena Andirá-Marau, em Barreirinha.