Mais 10 leitos de UTI são abertos no Delphina Aziz para pacientes com Covid

O Hospital Delphina Aziz está sob gestão assistencial do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humanos (INDSH), desde abril de 2019. Hoje, o hospital está entre os três maiores no Brasil, em número de leitos de UTI para tratamento da covid-19.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, com o Plano de Contingência para o enfrentamento da Covid-19, desde o início da pandemia, o hospital aumentou sua capacidade de atendimento em mais de 244%, passando a contar, a partir de hoje, com 170 leitos de UTI exclusivos para Covid-19, além de 291 leitos clínicos.

