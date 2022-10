Mais 10 aprovados no concurso da Defensoria são empossados em Manaus

Manaus/AM - Mais 10 aprovados no concurso público da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) foram empossados, nesta segunda-feira (17), em Manaus.

Tomaram posse o assistente técnico de TI Maurício Pinto Flaga; a analista de TI Ádria Oliveira da Silva; os assistentes técnico-administrativos Wagner de Oliveira Nascimento, Abrahão Carlem Grimm Moniz Bezerra e Beatriz Dantas Teixeira; o analista - Ciências Contábeis Paulo Ítalo Sales Castro, os analistas jurídicos Vitor Mendonça de Souza Vieiralves, Thais Ribeiro Vieira, Jéssica Morango Bulbol e Gianluca Azevedo Conte de Melo.

O defensor público-geral do Estado, Ricardo Paiva, deu as boas-vindas aos novos servidores e falou sobre a atuação da DPE-AM. “Que missão nobre é a nossa, nós somos remunerados para ajudar as pessoas. Deem sempre o melhor de vocês enquanto estiverem na Defensoria, porque os nossos assistidos não querem nada menos que o melhor. A gente quer, em essência, fazer a diferença na vida das pessoas”.