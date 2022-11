Mãe, tio e avô são presos por estupro de menina no Amazonas

Manaus/AM - Uma mulher de 36 anos, e dois idosos de 61 e 63 anos, respectivamente, foram presos no bairro Lago Azul, em Manacapuru, no Amazonas, por estupro contra uma menina de 12 anos. A vítima é filha, neta e sobrinha dos autores.

De acordo com a delegada Roberta Merly, as diligências iniciaram após a equipe policial receber uma denúncia do Conselho Tutelar, informando que uma adolescente estava sofrendo o crime de estupro de vulnerável.

“Em depoimento, a adolescente relata que era violentada sexualmente desde seus nove anos de idade. O crime era cometido por seu avô e por seu tio. Já sua mãe teria conhecimento dos fatos, além de agredir fisicamente a adolescente”, explicou Roberta.

A autoridade policial destaca que, com base nos relatos, as investigações iniciaram e no decorrer das diligências foi representado à Justiça pelo mandado de prisão dos indivíduos envolvidos no crime. Posteriormente, a ordem judicial foi cumprida no dia 18 de novembro deste ano.

Após os procedimentos cabíveis na delegacia, os três presos ficaram à disposição do Poder Judiciário. Já a adolescente está na guarda de familiares.