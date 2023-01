Mãe flagra filha de 4 anos sendo estuprada pelo avô no Amazonas

Segundo o delegado, a menina foi encaminhada, juntamente com um representante do Conselho Tutelar de Iranduba, ao Instituto Médico Legal (IML), para que fosse realizado o exame de conjunção carnal e anal, onde foi constatada a existência de crime sexual contra a criança.

De acordo com informações do delegado Raul Augusto Neto, da 31ª DIP do município, a mãe foi até a delegacia logo após presenciar o abuso. “Ela interviu na situação e, de imediato, compareceu à unidade policial para denunciar o fato, momento em que saímos em diligências e efetuamos a prisão do autor, que ainda estava presente na localidade”, relatou.

