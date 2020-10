Mãe e filho são arremessados de carro em acidente na BR-174; um morreu

Manaus/AM - Um homem identificado como D'Sebastian Van Zeller Albuquerque Santos, morreu na manhã deste domingo (4), após o carro que ele dirigia capotar na BR-174, que liga Manaus à Boa Vista.

De acordo com a Polícia Federal, o homem estava acompanhado da mãe, uma idosa de 70 anos, identificada como Maria Perpétua Van Zeller Albuquerque.

A vítima teria tentado desviar de um buraco, quando acabou atingindo outro e perdeu a direção. O veículo atingiu o meio-fio e capotou. Com o impacto, ambos teriam sido arremessados do automóvel. O homem foi encontrado morto, com várias fraturas pelo corpo. A mulher, foi encaminhada ao hospital de Presidente Figueiredo, mas por conta da gravidade dos ferimentos, foi transferida para um hospital da capital.

O veículo ficou completamente destruído. As causas do acidente vão ser investigada pela Polícia Civil.