Lula promete voltar a Parintins em 2024 e escolher entre Garantido e Caprichoso

"Quando eu vier à festa e a festa terminar, eu vou decidir para quem vou torcer. Aqui em Parintins, não aceitamos neutralidade. Você é azul ou é vermelho. E eu vou fazer parte de uma cor. Do ponto de vista ideológico e partidário, eu já escolhi o vermelho, mas do ponto de vista da festa de Parintins, eu não tenho cor", declarou Lula.

Manaus/AM - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda oficial em Parintins (AM) nesta sexta-feira (4). No município, ele relançou o programa Luz para Todos e inaugurou a interligação do município ao Sistema Nacional de Energia Elétrica (SIN).

