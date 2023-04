Lula nomeia Alberto Bezerra de Melo desembargador do TRT-11

Manaus/AM - O presidente Lula (PT) nomeou o advogado Alberto Bezerra de Melo para o cargo de desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR). O decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (20). Destinada à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pelo quinto constitucional, a vaga é decorrente da aposentadoria da desembargadora Valdenyra Farias Thomé.

Natural de Manaus, Alberto Bezerra de Melo é bacharel em Administração e Direito, ambos os cursos pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), e concluiu três mestrados: um em Direito do Urbanismo e do Meio Ambiente pela Faculdade de Limoges, na França; outro em Estratégia do Desenvolvimento para a Informação e a Comunicação pela Universidade de Marseille, também na França; e o terceiro em Administração pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Atualmente, é doutorando em Direito.

“Minha expectativa é de grande responsabilidade e de fazer um bom trabalho. Que eu possa contribuir para que o TRT da 11ª Região permaneça com esse conceito tão forte perante a sociedade”, declarou o novo desembargador.

O presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, destacou a biografia e parabenizou o advogado escolhido para compor a Corte Trabalhista da 11ª Região. “O tribunal ganhou. A sua postura, imparcialidade e a sua trajetória de vida ratificam que o tribunal tem um novo desembargador que vai somar e cintilar”, disse o dirigente.