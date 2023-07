Lula entrega medalhas do Mérito Científico a pesquisadores do Amazonas

Manaus/AM - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, realizaram nesta quarta-feira (12), no Palácio do Planalto, a entrega das medalhas da Ordem Nacional do Mérito Científico a pesquisadores e entidades do Amazonas. Entre os agraciados estavam a médica sanitarista Adele Benzaken e o infectologista Marcus Vinícius de Lacerda, cujas medalhas haviam sido revogadas pelo governo Bolsonaro em 2021. Além deles, outros 21 cientistas que renunciaram à indicação em solidariedade também receberam as honrarias durante a cerimônia.

Durante a cerimônia, o presidente Lula destacou a importância da ciência para o crescimento econômico e social do país. "Não há como pensar em crescer, em retomar indústria e produzir mais no campo, sem ciência. Não há como reduzir desigualdade sem ciência. A verdade é que o desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento científico andam de mãos dadas", afirmou.

A ministra Luciana Santos ressaltou que a cerimônia representou um ato de desagravo à ciência e uma reparação histórica aos cientistas injustamente perseguidos e ameaçados durante o governo anterior. Ela enfatizou a importância da ciência para o avanço do país e destacou o fim do negacionismo e o retorno do valor à participação social e à democracia.

A médica Adele Benzaken, que teve sua premiação revogada, expressou sua gratidão pelo reconhecimento e ressaltou a importância da ciência para o controle de infecções. "Esta cerimônia é um reencontro com a democracia, com o SUS pelo qual lutamos tanto desde 1988, com os outros agraciados que foram solidários, mas, sobretudo, um reencontro com um Brasil plural, que é chave para conseguir controle das infecções", afirmou Adele.

O infectologista Marcus Vinícius Guimarães Lacerda, responsável por um estudo que demonstrou a ineficácia da cloroquina contra a Covid-19, também teve sua premiação revogada e expressou sua satisfação com o resgate justo da honraria. “É um resgate justo. A ciência do Brasil é forte, pujante e precisa ser conservada. A única forma de o Brasil crescer de forma sustentável é acreditando no que a ciência produz”, avaliou Lacerda.

Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), considerou a cerimônia um marco importante para o setor. "Hoje é um dia de festa muito importante para a ciência e para o Brasil. Finalmente, temos de volta um governo que valoriza o conhecimento científico e o utilizará para melhorar a vida de todos, que é um dos grandes papéis da ciência", comentou Ribeiro.

A entrega das medalhas do Mérito Científico representa um reconhecimento significativo aos pesquisadores do Amazonas e reforça o compromisso do governo com o avanço científico e tecnológico do país.