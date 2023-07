Lula confirma viagem a Parintins em agosto

Manaus/AM - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que vai realizar uma viagem a Parintins, no interior do Amazonas, no próximo dia 5 de agosto. O anúncio ocorreu durante uma reunião virtual com o prefeito do município, Bi Garcia (União), o senador Omar Aziz (PSD) e o deputado federal Saullo Vianna (União), nesta terça-feira (25).

O presidente Lula chega ao município na manhã do dia 5, acompanhado da primeira-dama Janja, ministros, governador Wilson Lima (União), senadores, deputados federais e estaduais, e demais lideranças políticas do Brasil e da região Norte.

De acordo com o prefeito Bi Garcia, a comitiva da Presidência da República fará a inauguração da rede de energia elétrica conhecida como Linhão de Tucuruí, que liga Parintins ao Sistema Interligado Nacional (SIN); a inauguração da Infovia 01, que traz internet banda larga ao município por meio de cabo de fibra óptica; o lançamento do programa de descarbonização da Amazônia; e o lançamento do novo programa Luz Para Todos.