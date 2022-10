Lula cancela viagem a Manaus para fazer campanha em Minas Gerais

Lula esteve em Manaus no dia 31 de agosto e realizou um comício ao lado do candidato ao Governo do Amazonas, Eduardo Braga (MDB).

“A ideia (no sábado) é fazer uma caminhada saindo da região de Venda Nova, passando pela rua Padre Pedro Pinto, entrando para Justinópolis em Ribeirão das Neves, onde será feito um ato. Nós vamos bater o martelo amanhã (quarta-feira), mas tudo indica que é isso”, disse o deputado federal Reginaldo Lopes (PT), coordenador de campanha do ex-presidente na cidade mineira.

