Luísa Mell comemora devolução de capivara Filó e promessa de Agenor sobre brincadeira com porco

Luísa Mell se mostrou aliviada após ser informada da decisão judicial de mandar o Ibama devolver a capivara Filó ao amazonense Agenor Tupinambá, em um vídeo publicado nos Stories do Instagram neste sábado (29).

Ela também apontou que com esse caso se conseguiu muitas vitórias, entre elas o fato de Agenor ter prometido não participar mais das provas do “pega porco”, brincadeira em que as pessoas tentam agarrar o animal ao mesmo tempo, e o fato de que agora serão necessárias melhorias no Centro de Triagem de Animais Silvestres (Ceta) do Ibama em Manaus, que teve as más condições apontadas durante a visita à capivara Filó.

Mais cedo, a ativista da causa animal negou que tenha feito a denúncia ao Ibama, e que estava tentando ajudar a melhor solução para o caso. Luísa explicou que é contra a exposição da capivara nas redes sociais porque isso pode incentivar outras pessoas a retirarem animais de seus habitats naturais para criá-los como animais de estimação, além de ter criticado o fato de Agenor ter participado de um evento que promovia maus-tratos a porcos.

Luísa também explicou que conversou com Agenor no decorrer de toda a situação e achou que havia conseguido a melhor solução para o caso, com a capivara sendo devolvida à natureza em um bando próximo de onde Agenor mora, além de transformar a multa em trabalho voluntário, para Agenor aprender mais sobre a situação com animais silvestres e virar um porta-voz para o bem. No entanto, a ativista afirma que no meio do caminho tudo desandou.