Ludmilla e Simone Mendes agitarão Festa dos Visitantes em Parintins; confira programação

Manaus/AM - Foi divulgada nesta quinta-feira (22), no Palácio Rio Negro, no Centro, a programação para a Festa dos Visitantes que este ano, pela primeira vez, acontece no Bumbódromo de Parintins, no próximo dia 29 de junho. A festa antecede o 56º Festival Folclórico de Parintins (30 de junho, 1 e 2 de julho).

Em um palco 360º, as atrações locais e nacionais vão se revezar em sete horas de música. Estão confirmados, David Assayag, Uendel Pinheiro, George Japa, Mikael, Jr Paulain, Rafa Militão e o DJ Jorge Neto. No line-up nacional, Ludmilla, conhecida como “Rainha da Favela”, e Simone Mendes, que defende um repertório que vai do sertanejo ao forró.

A entrada será gratuita, mediante a doação de dois itens de uma lista predefinida de produtos não perecíveis. Para cada doação, um CPF será cadastrado para o recebimento de uma pulseira de acesso à festa. Ao todo, 17 mil pulseiras serão disponibilizadas, sendo 10 mil distribuídas entre os dias 27 e 28 de junho e o restante no dia 29.

Acessos

Será montada uma logística de bloqueio de ruas no entorno do Bumbódromo, a partir das 12h de quinta-feira (29). A estratégia já vem sendo aplicada nos anos anteriores para resguardar as tradicionais filas das galeras dos bumbás (Caprichoso e Garantido) e as alegorias posicionadas na Praça dos Bois.

Para a Festa dos Visitantes estarão disponíveis os seguintes acessos: pista (arena); arquibancada especial e galera Caprichoso; arquibancada especial e galera Garantido.

A previsão de encerramento da festa é 1h da manhã, quando será iniciada a movimentação estrutural e técnica para a primeira noite do festival.