Ludmilla e intérprete de libras viralizam com funk proibidão em Parintins: ‘chupar xox***’

A Ludmilla metendo um "chupar xoxota" na live do governo do estado kkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/T4ySHoDnQJ — Brunna (@Brunna2luiza) June 30, 2023

Um trecho da apresentação de Ludmilla na Festa dos Visitantes, antes do Festival de Parintins, viralizou neste fim de semana nas redes sociais.

A cantora soltou a voz no funk proibidão, que foi transmitido na live do governo do Amazonas. “Levanta as mãos para o alto quem tem amiga sapatão”, começou ela, que brincou que a música a seguir seria 'do fundo da alma'. Em seguida, cantou: “Chupa xox*** na maciota. É uma coisa linda. É só meter a língua e quem não gosta é só não ver.”

O intérprete de libras precisou traduzir a letra +18 e não conseguiu segurar o riso com a situação.

E o intérprete de libras tendo que traduzir "chupa xoxota" no show que a Ludmilla fez no Amazonas e foi transmitido pelo governo do estado:pic.twitter.com/kPAjnl38TD — Luan Carvalho (@Luan84039399) July 1, 2023

Nova melodia Ludmilla cantando o hino “chupa xoxota” na live do governo do Amazonas com intérprete de libras pic.twitter.com/3j9cjDsWca — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) July 1, 2023