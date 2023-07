Luciana Gimenez mostra viagem à Amazônia com o filho

Gimenez postou uma foto do filho em um ônibus rumo a um passeio sobre o qual ela ainda não deu detalhes: "Próxima parada: diversão no céu com o meu amor, Lolozito!", escreveu.

A apresentadora está hospedada no Amazon Jungle Palace, que fica a 15 minutos de Manaus, em Iranduba, a com diárias por volta de R$ 1.800, e para chegar lá fez um trajeto até o Rio Negro.

Manaus/AM - Luciana Gimenez mostrou detalhes da sua viagem imersiva à Amazônia, após desembarcar no Aeroporto Internacional de Manaus acompanhada do filho, Lorenzo, de 12 anos.

