Lote com mais de 15 mil doses da vacina Astrazeneca chega a Manaus

Manaus/AM - Um novo carregamento de vacinas contra a Covid-19 chegou a Manaus na manhã desta quarta-feira (13).

Foram entregues no total 15.570 doses da vacina AstraZeneca produzidas pela FioCruz. O lote chegou à capital amazonense a bordo do vôo 3733 da empresa Latam, que aterrissou no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes por volta das 9h30.

No local, agentes da Fundação de Vigilância e Saúde – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) fizeram o recebimento dos imunizantes.



Após o desembarque, as doses foram escoltadas pela Polícia Federal até as câmaras frias instaladas na FVS-RCP, onde foram contabilizadas e armazenadas.