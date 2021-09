Lote com mais de 112 mil doses da Pfizer chega a Manaus às vésperas de mutirão

Manaus/AM - Um novo lote de vacinas contra a covid-19, com 112.320 vagas da Pfizer, chegou a Manaus na noite dessa quinta-feira (16).

As doses devem ser utilizadas no multirão de imunização que acontece nesta sexta-feira (17) e no sábado (18) para intensificar a aplicação da dose de reforço e segunda dose na população manauara.

A remessa chegou, por volta de 23h40, ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Após o desembarque, as doses foram escoltadas pela Polícia Federal até a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam). O local oferece acondicionamento adequado às doses, à temperatura de -86ºC.

Mutirão de vacinação

Mais uma edição da campanha Vacina Amazonas acontecerá nesta sexta-feira (17) e no sábado (18), ampliando a cobertura vacinal na capital com a aplicação de dose de reforço e segunda dose de vacina contra Covid-19. Além disso, serão aplicadas também a primeira dose nas pessoas que ainda não tomaram o imunizante.

Os postos de vacinação estarão distribuídos entre o Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus; Policlínica João dos Santos Braga; Parque Municipal do Idoso; e as Escolas Estaduais Senador Evandro Carrera, Zilda Arns Neumann, Aristóteles Comte de Alencar, Waldocke Fricke, além das escolas estaduais de Tempo Integral Maria Rodrigues Tapajós e Francisca Botinelly Cunha e Silva.

Os nove pontos irão funcionar das 9h às 19h, na sexta-feira, e das 9h às 18h, no sábado. Os 92 postos de vacinação nos nove pontos estratégicos coordenados pelo Governo do Amazonas contarão com o trabalho de 1,4 mil servidores estaduais.

A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus) também vai ofertar seis pontos estratégicos e postos de vacinação que incluem 31 unidades básicas de saúde. Nos dois dias, o Sambódromo vai receber a população exclusivamente na modalidade drive-thru.