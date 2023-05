Motociclista fica ferido ao bater em lixo deixado à beira de rua no Amazonas

Manaus/AM - Um homem ficou gravemente ferido ao bater com a cabeça na calçada durante um acidente de trânsito ocorrido no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas, na noite desse domingo (21).

O acidente ocorreu no Conjunto Cidadão no momento em que o homem trafegava em uma motocicleta e acabou colidindo com um aglomerado de grama e terra que foi deixado na via após uma limpeza pública. Na queda, ele bateu com a cabeça e rapidamente passou a perder muito sangue.

Uma ambulância foi acionada, mas por conta da demora, os próprios moradores do bairro colocaram o ferido em uma caminhonete e o levaram para o hospital. Ele foi internado, mas detalhes do estado de saúde dele não foram divulgados.