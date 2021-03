Livro Puraquequara em Mosaico será lançado nesta sexta-feira

Manaus/AM - Uma ampla reflexão sobre os processos de mudança ambiental na bacia do Puraquequara, situado na Zona Leste de Manaus, é a proposta do livro “Puraquequara em Mosaico: histórias, vida e recursos naturais” a ser lançado nesta sexta-feira, 19, pela Editora da Universidade Federal do Amazonas (Edua).

Organizado pelas professoras Maria Anete Leite Rubim e Lídia Rochedo Ferraz, o livro apresenta um painel das contribuições dos diferentes autores que situam as mudanças recentes ocorridas nos diversos matizes ambientais, especialmente resultado da falta do olhar do poder público e que repercutem intensamente nas transformações do modo de viver dos moradores, especialmente nas relações ser humano-natureza.

De acordo com Anete e Lídia, o livro tem, em vários capítulos produzidos por professores das áreas de engenharia florestal, pesca, biologia, geologia, sociologia e ciências sociais. E traz aspectos importantes da bacia do Puraquequara, que desde a última década vem sofrendo pressão da expansão urbana da cidade de Manaus, tanto residencial quanto do Polo Industrial.

“A obra traz um importante ponto de inflexão quando aborda assuntos distintos, num processo de sistematização e produção de conhecimentos”, explica a coordenadora do livro, destacando que o trabalho reflete as atividades desenvolvidas em vários programas da UFAM.

FOCO AMBIENTAL

“O livro tem como foco a educação ambiental e o programa objetiva a promoção de ações voltadas ao desenvolvimento de competências e habilidades que estimulem o comprometimento socioambiental, assim como a difusão de informações, visando sensibilizar e mobilizar moradores e visitantes no que se refere à proteção da vida e dos mananciais hídricos do bairro Puraquequara”, explicam as coordenadoras, afirmando a necessidade de se refletir, avaliar criticamente e divulgar o trabalho desenvolvido, a fim de fazer coro junto a todos os que se comprometem com a defesa de um ambiente ecologicamente viável e socialmente justo.

O título, segundo Anete e Lídia, abrange três dimensões. A primeira trata da história do lugar e das pessoas que constituem a identificação da outrora vila do Puraquequara, a segunda aborda a vida e o ambiente presentes neste lugar, estabelecendo relações entre o ser humano, a vida que pulsa nas águas e a vida diversa da/na floresta e a terceira aborda mais os recursos, na perspectiva de compreender o uso dos mesmos e dos ambientes.

A reunião de pesquisadores e extensionistas, sintonizados no objetivo de conhecer o Puraquequara, analisar os impactos decorrentes do atual movimento de diferentes tipos de ocupação no entorno da bacia, resultou num excelente trabalho coletivo que compartilha saberes e experiências, de modo a enfatizar a importância e necessidade de cuidar das pessoas e deste lugar, argumentam as organizadoras.

O lançamento será feito pela plataforma google meet a partir das 19h30.