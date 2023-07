Livro de poemas “Canções para Milomaqui” será lançado no próximo dia 28

Um convite para um encontro com a poesia é feito com o lançamento do livro “Canções para Milomaqui”, no próximo dia 28 de julho, às 19hs, no salão nobre do Centro Cultural Palácio Rio Negro, feito pelo escritor e poeta José Cyrino Júnior.

O livro tem a temática amazônica, reunindo poemas que refletem vários aspectos da natureza e da vida na região. Alguns poemas cantam a beleza da natureza física como os lagos, outros como o ‘Paralelas’, inspirado na imagem do Cristo Redentor, existente em várias cidades do país.

“Nesse poema, criei um diálogo ficto entre o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, o mais conhecido, com o do município de Coari”, explica Zeca Cyrino.

Paralelas

“Tu tens a teus pés

o Rio de Janeiro

Eu tenho aos meus

mais rios que os teus.

Eu tenho aos meus pés

o ano inteiro, os abraços

ingênuos dos braços

efêmeros dos igarapés

Tu tens a teus pés

a formosa lagoa,

a quem todo dia

tuas mãos abençoam.

Eu tenho aos meus lados

os mais belos lagos

que os remos talhados

das rasas canoas

lhe fazem afagos

de popa à proa”.

O título do livro é inspirado na lenda da paxiúba, dos índios kamaiurás, que habitam o alto Xingu.

E para fazer 'festa no olhar', a capa é uma tela do artista plástico parintinense Rubens Belém, celebrado pelo belo e inovador trabalho. Nas páginas há ainda tem uma série de belíssimas gravuras de índios estilizados do artista plástico Roberto Bessa.

Outro poema destacado pelo autor é tenta refletir a maneira do relacionamento afetivo do caboclo. “Eu senti muito isso na relação dos caboclos, eles têm o jeito de amar liberal, bebem na mesma cuia, dormem na mesma rede, mas passam os problemas cada um do seu jeito”, explica.

De Bubuia

Essa mania que a gente tem

De beber na mesma cuia,

essa mania que a gente tem

de dormir na mesma rede,

essa mania que a gente tem

de amar sem ter medida,

ainda pode deixar

a alma da gente ferida

e fazer a gente chorar.

Mas como esse é o jeito

que a gente tem de amar,

se pintar esse perigo

eu pego a rede a cuia,

te chamo e tu vens comigo

pra gente ficar de bubuia

até o perigo passar. “

A apresentação do livro é do o professor Marcos Frederico Krüger, membro da Academia Amazonense de Letras (AAL) e a edição é uma produção independente editado pela JV Publicações, uma editora baiana.