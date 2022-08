Lista dos aprovadas no PSC 3ª etapa da Ufam é divulgada

Manaus/AM - A lista dos aprovados no PSC (Processo Seletivo Contínuo) 3ª etapa, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), foi divulgada nesta terça-feira (16).

No total, foram ofertadas 2.369 vagas, sendo 1.886 vagas para o Campus de Manaus e 483 vagas para as unidades do interior, nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins.

Os candidatos aprovados devem aguardar o edital de matrícula, que será divulgado no site da Ufam, com as datas para apresentação de documentação do ingresso.

Confira a lista completa abaixo: