Lista de selecionados para curso de educação financeira em Manaus é divulgada

Os candidatos selecionados devem comparecer ao local do curso com documento oficial com foto. Caso haja ausência no dia do treinamento, os inscritos poderão ser substituídos por candidatos da lista de espera.

O curso, voltado a Microempreendedores Individuais (MEIs) e futuros empreendedores, será realizado no sábado (28), das 9h às 14h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, Centro.

Manaus/AM - Já está disponível, nesta terça-feira (24), a lista das pessoas selecionadas para participar do curso MEI na Linha – Educação Financeira para Crescer sem Dívidas”, ofertado gratuitamente pela Prefeitura de Manaus. No total, são 50 vagas.

