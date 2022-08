Lista de candidatos à Procurador-Geral é homologada pelo MPAM; confira

Manaus/AM - O Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ), do Ministério Público do Amazonas (MPAM), realizou, na manhã desta sexta-feira (12), sessão extraordinária a fim de homologar a lista de candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Amazonas (PGJ-AM), para futura formação da “lista tríplice”, conforme resolução nº 031/2022-CPJ.

A votação ocorrerá no dia primeiro de setembro, de maneira virtual, por meio do sistema “votus”, utilizado pelo MPAM na última eleição para membros do Conselho Superior e para formação de lista sêxtupla para o cargo de Desembargador.

Após formação da lista tríplice, os nomes serão encaminhados ao Governador do Estado para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça, dentre os três candidatos mais votados pelos membros da Instituição.

Conheça os candidatos

Segundo a Resolução n.º 020/2022-CPJ, de 26.07.2022, os registros de inscrição dos candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado, está em ordem alfabética, na forma a seguir discriminada:

1) Promotor de Justiça e atual Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento;

2) Promotora de Justiça, Cley Barbosa Martins;

3) Promotor de Justiça, Edinaldo Aquino Medeiros;

4) Promotor de Justiça, Géber Mafra Rocha;

5) Promotora de Justiça, Lílian Maria Pires Stone;

6) Promotor de Justiça, Luiz Alberto Dantas de Vasconcelos;

7) Promotor de Justiça, Walber Luís Silva do Nascimento;